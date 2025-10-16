«Теннис — это очень странный вид спорта». Хачанов покинет топ-10 после провала в Алма-Ате

Турнир в Алма-Ате на старте лишился лидера посева и прошлогоднего чемпиона. Россиянин Карен Хачанов в трех сетах уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу и покидает турнир уже после стартового матча.
Упущенное превосходство
Статистика личных встреч Хачанова и Штруффа до матча была 3:1 на уровне ATP в пользу россиянина. Вот только немец свою единственную победу добыл как раз на харде в помещении, а Карен дважды был сильнее на грунте и еще одну встречу на траве.
До турнира в Алма-Ате Хачанов имел серию из трех поражений подряд, которая началась на US Open, но все же был в поединке со Штруффом явным фаворитом. Свой статус он поначалу уверенно оправдывал. С ходу сделал брейк, которого хватило для победы в сете за счет надежной подачи.
Во второй партии он тоже сразу получил шанс повести с геймом на приеме, вот только немцу удалось спастись. В результате сет дошел до тай-брейка, где все решила одна ненужная ошибка Карена в розыгрыше на своей подаче. С этим минимумом Ян-Леннард сравнял счет.
А в третьем сете уже Хачанову пришлось догонять, когда соперник вцепился в прием. К сожалению, эта погоня вышла неудачной, хотя в двух геймах у россиянина были брейк-пойнты. Штруфф, находясь на грани, колотил подачу безупречно и не давал этим шансов для нашего теннисиста. Вернуть назад упущенное преимущество Карен не смог, еще и позволил оппоненту закрыть матч брейком.
В результате Карен терпит четвертое поражение подряд и с новой недели покинет топ-10 рейтинга. В лайв-рейтинге на 11-ю строчку его потеснил Холгер Руне. О том, что и когда пошло не так, Хачанов рассказал после матча журналистам.
Динамика негативная, хотя неплохо по игре
— Было довольно бодрое начало, матч складывался хорошо. Что потом пошло не так?
— Да, все правильно сказали. Можно к чему-то придраться. Всегда бывают какие-то моменты. Но если обобщить, то последние несколько турниров из этого и складывались. Вроде все делаю так же, готовлюсь и тренируюсь так же, просто разница в том, выигрываешь ты их или проигрываешь. С чем это связано конкретно, можно долго анализировать. В двух словах не сказать. Я знаю, что делаю все от меня зависящее. К сожалению, не сложились последние несколько матчей. Какая-то динамика сейчас негативная, хотя по игре вроде бы неплохо.
— Ян-Леннард чем-то удивил?
— Вообще ничего необычного. Он так и играет все время. Неважно, со мной, с Макдональдом или Федерером. Я знал, к чему готовиться и чего ожидать. Ты всегда исходишь из своей изначальной установки, а дальше уже смотришь. В итоге он какие-то вещи сделал лучше, чем я. Если говорить про его игру, то у нас все матчи такие близкие и тяжелые.
— Во втором сете выглядели немного раздраженным, эмоции перехлестывали. В третьем сете они как будто еще мешали. Это было следствием перегорания или усталости?
— Честно говоря, все наоборот. Я с радостью прилетел в Алма-Ату. Весь стадион меня поддерживал. Не раз говорил, что ощущения, как будто играю дома. Домашние стены только подбадривают, а не давят. В данном случае я раздражен был, потому что проиграл близкий тай-брейк. А в третьем сете были один или два шанса на его подаче. Все остальное он отшмалял.
— Что чувствовали, когда отыграли тройной матчбол и стадион начал скандировать ваше имя? Не сбило ли это настрой?
— Нет, не сбило. Да, смог отыграть три матчбола, но потом сам ошибся с лета. Было несколько ошибок, которые от меня исходили. Если брать матч в общем, то таких невынужденных ошибок, когда можно сказать, что все от меня зависело, было мячей пять. Два из них пришлись как раз на последний гейм.
— Это четвертое подряд близкое поражение. Сложно ли от таких поражений отходить потом?
— В том году лето было больше подавленное, чем на позитиве. В один момент начал больше загоняться по этому поводу. Все делаю, хочу лучше, но не получалось. Но потом в какой-то момент после US Open, после первого китайского турнира понял, что мы играем каждую неделю турниры, а я просто устал расстраиваться. Если будешь расстраиваться после каждого поражения, то не будешь готов к следующему турниру. Теннис — это правда очень странный вид спорта. Какие-то вещи всегда можно анализировать, но какие-то — необъяснимы. Можно глубоко копать, но мне это не очень помогает. Последние турниры не складывались в плане результата, хотя по игре не уступал 2:6, 2:6. То есть средний уровень был. Игра есть. Дальше вопрос в том, выигрываешь ты эти близкие матчи или нет. В начале года я тоже пару таких встреч проиграл, но потом форму набрал. Сейчас, может, US Open чуть подсбил. Плюс спина заболела. Чуть-чуть выбило из ритма, графика. Надо эти матчи собрать.
— Какой дальше план?
— Завтра лечу на Мальдивы. Все. Не надо? Тогда лечу в Вену и в Париж.
Михаил Кузнецов