«Теннис — это очень странный вид спорта». Хачанов покинет топ-10 после провала в Алма-Ате

— В том году лето было больше подавленное, чем на позитиве. В один момент начал больше загоняться по этому поводу. Все делаю, хочу лучше, но не получалось. Но потом в какой-то момент после US Open, после первого китайского турнира понял, что мы играем каждую неделю турниры, а я просто устал расстраиваться. Если будешь расстраиваться после каждого поражения, то не будешь готов к следующему турниру. Теннис — это правда очень странный вид спорта. Какие-то вещи всегда можно анализировать, но какие-то — необъяснимы. Можно глубоко копать, но мне это не очень помогает. Последние турниры не складывались в плане результата, хотя по игре не уступал 2:6, 2:6. То есть средний уровень был. Игра есть. Дальше вопрос в том, выигрываешь ты эти близкие матчи или нет. В начале года я тоже пару таких встреч проиграл, но потом форму набрал. Сейчас, может, US Open чуть подсбил. Плюс спина заболела. Чуть-чуть выбило из ритма, графика. Надо эти матчи собрать.