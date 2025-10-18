Фриц занял третье место на турнире «Шлем шести королей»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц занял третье место на выставочном теннисном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде, обыграв серба Новака Джоковича, который снялся после первого сета.
Фриц выиграл продолжавшийся 1 час 21 минуту первый сет со счетом 7:6 (7:4), после чего Джокович отказался от продолжения борьбы. В прошлом году серб занял третье место на турнире.
В финале турнира позднее в субботу сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
Турнир «Шлем шести королей» с участием шести лидеров рейтинга АТР проходит в Эр-Рияде второй год подряд. За участие в нем каждый из шести теннисистов гарантированно заработает по 1,5 млн долларов. Действующий победитель соревнований Синнер в прошлом году заработал 6 млн долларов, что стало рекордными призовыми в истории тенниса.