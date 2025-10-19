Самсонова в паре с американкой выиграла теннисный турнир в Нинбо

Самсоновой 26 лет, она находится на 18-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре она выиграла третий титул. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.