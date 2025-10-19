Александрова проиграла Рыбакиной в финале теннисного турнира в Нинбо

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.