Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Алма-Ате

В финале россиянин обыграл француза Корентена Муте.

Источник: Reuters

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева, который был посеян на турнире под вторым номером. Муте выступал под восьмым номером посева.

Для Медведева это первый титул с мая 2023 года, когда он победил на «Мастерсе» в Риме. После этого россиянин проиграл шесть финалов. Последний из них был в июне 2025 года на турнире в немецком Галле, в котором Медведев уступил представителю Казахстана Александру Бублику. В нынешнем сезоне теннисист лишь дважды добирался до титульных встреч.

После победы на турнире в Алма-Ате на счету Медведева теперь 21 титул в одиночном разряде. Он вошел в тройку лидеров по этому показателю среди российских теннисистов, столько же в активе Николая Давыденко. Больше турниров выиграли только Мария Шарапова (36) и Евгений Кафельников (26).

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Муте 26 лет, он располагается на 41-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема француз дважды доходил до четвертого круга — на Открытом чемпионате США (2022) и на Открытом чемпионате Франции (2024).

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Победителем соревнования в 2024 года стал россиянин Карен Хачанов.

