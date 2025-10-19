Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Алма-Ате

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Муте 26 лет, он располагается на 41-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема француз дважды доходил до четвертого круга — на Открытом чемпионате США (2022) и на Открытом чемпионате Франции (2024).