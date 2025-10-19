Ричмонд
Даниил Медведев назвал потрясающей свою победу на турнире в Алма-Ате

Вторая ракетка России Даниил Медведев заявил после победы в финале турнира в Алма-Ате, что не до конца был доволен своей игрой, но в самые важные моменты действовал правильно. Слова теннисиста приводит ATP.

Медведев выиграл первый турнир за 882 дня и 21-й в карьере. В финале соревнований в Алма-Ате он победил француза Корентена Муте в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3.

«Потрясающие чувства от победы, — сказал Медведев. — Последняя игра была невероятной, и я рад выиграть титул. Это продолжение моей забавной истории из 21 титула в 21 городе».

Медведев ни разу не смог выиграть один турнир дважды.

Россиянин занимает 14-е место в рейтинге ATP. Он прервал серию из шести поражений в финалах.

