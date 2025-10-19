Даниил Медведев назвал потрясающей свою победу на турнире в Алма-Ате

Медведев выиграл первый турнир за 882 дня и 21-й в карьере. В финале соревнований в Алма-Ате он победил француза Корентена Муте в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3.
«Потрясающие чувства от победы, — сказал Медведев. — Последняя игра была невероятной, и я рад выиграть титул. Это продолжение моей забавной истории из 21 титула в 21 городе».
Медведев ни разу не смог выиграть один турнир дважды.
Россиянин занимает 14-е место в рейтинге ATP. Он прервал серию из шести поражений в финалах.
