Костюк о преимуществах Соболенко и Швентек: «У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Я меньше их, поэтому мне приходится больше работать»

— Я не могу стать на десять килограммов тяжелее или на пять сантиметров выше, так что мне надо использовать все, что у меня есть, на 100%. У других игроков есть преимущества в каких-то других вещах. Просто я вот такая. Я смотрю на фото с рукопожатий, и я там выгляжу намного меньше некоторых соперниц. Это часть спорта, и очень классный вызов для меня в том, чтобы играть против таких теннисисток. Есть очень много вещей, которые я могла бы делать лучше. Но у них есть надо мной преимущество.