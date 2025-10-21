Ричмонд
Синнер объяснил отказ от участия в финале Кубка Дэвиса-2025

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, прокомментировал решение не выступать в финале Кубка Дэвиса 2025 года, связав такое решение с необходимостью восстановления после длительного сезона, передает Ubitennis.

Источник: Reuters

«Я дважды становился победителем Кубка Дэвиса. Моя команда и я пришли к общему мнению, что это решение оптимально, учитывая продолжительность сезона. Мне необходима дополнительная неделя для восстановления и более раннего начала подготовки к новому сезону», — заявил Синнер. Он также отметил, что главной задачей является оптимальная подготовка к соревнованиям в Австралии.

«Финал восьми» Кубка Дэвиса пройдет в Болонье с 18 по 23 ноября. Сборная Италии начнет борьбу с четвертьфинального матча против команды Австрии. В текущем сезоне Синнер выиграл три титула, включая Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии, и гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP в Турине (9−16 ноября).

24-летний Синнер занимает вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

