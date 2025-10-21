Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стаббс о Джоковиче: «У него не осталось причин, чтобы продолжать играть»

"Кажется, что у Джоковича уже не хватает ресурсов против некоторых игроков. И, понимаете, он величайший игрок всех времен, у него все рекорды. Но в какой-то момент, а я говорю об этом уже несколько месяцев, а может, и год или два, время берет свое.

Источник: Спортс"

И просто кажется, что у него уже не хватает сил и ресурсов. Он недостаточно навязывает свою игру. Подача уже не так сильна, как раньше, когда он выигрывал многие крупные турниры и важные матчи. И в какой-то момент начинаешь задумываться: как долго он будет продолжать так играть?

Надеюсь, я ошибаюсь. Я хочу, чтобы он продолжал играть. Но мне кажется, а будет ли он готов снова себя изнурять, чтобы снова дойти до «Ролан Гаррос» и «Уимблдона»? А ведь почти девять месяцев впереди.

Он уже не пытается выиграть еще один «Мастерс» или пятисотник, он побил все рекорды. У него не осталось причин, чтобы продолжать играть. Мне кажется, что для него это психологически огромная нагрузка", — сказала Стаббс в своем подкасте.