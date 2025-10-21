Александр Бублик: «Верю, что у меня есть шанс попасть в топ-10»

Таков теннис в 2025 году. Когда все играют на высоком уровне, решают два-три удара, два-три очка, которые ты выигрываешь или теряешь, и именно это определяет, окажешься ли ты в топ-20 или где-то на 75-м месте в мире. Так получилось с четырьмя титулами, которые я выиграл, а в Шанхае — нет. В этом, наверное, и была разница.
Я был в топ-20, был 17-м, сейчас 16-й. На мой взгляд, я просто вернулся туда, где должен быть, потому что уже там бывал. Я делал это дважды за два года, так что нахожусь на этом уровне. Все зависит от расписания, травм и, в некотором смысле, от удачи.
Если я смогу добраться до топ-10, это будет здорово для моей карьеры, и у меня есть шанс это сделать, я в это верю, потому что мне не нужно защищать много очков. Теперь все зависит от меня: смогу ли я выступить на нужном уровне, использовать свой шанс или же упущу его".