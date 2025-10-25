Янник Синнер: «Я не играл три месяца и пропустил важные турниры, но сезон был выдающимся»

— Пока не могу ответить. Мы еще не обсуждали это подробно. Даррен [Кейхилл] дал мне очень многое, я очень благодарен. Посмотрим, что делать дальше. Он был для меня не просто тренером, а гораздо большим. Но нужно понимать, что ему уже 60 лет, он давно работает в теннисе. Посмотрим. С Ваньоцци мы пока не обсуждали, кто может быть вторым тренером, хотя, безусловно, это важно — Симоне нужен отдых. Мы обсудим это спокойно и примем решение.