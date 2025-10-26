Цзюцзян (WTA). Полина Кудерметова начнет матчем с Корпач, Захарова — с Шибахарой

Алисия Паркс (3) сыграет с Чжу Линь, Полина Кудерметова (4) — Тамарой Корпач.
Анастасия Захарова (8) встретится Еной Шибахарой, Анна Блинкова и Алина Корнеева — с квалифаерами или лаки-лузерами.
Турнир стартует 27 октября.
Полная сетка здесь.
