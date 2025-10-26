Ричмонд
Цзюцзян (WTA). Полина Кудерметова начнет матчем с Корпач, Захарова — с Шибахарой

Энн Ли (1) начнет матчем Чжосюань Бай, действующая чемпионка Виктория Голубич (2) — с квалифаером или лаки-лузером.

Источник: Спортс"

Алисия Паркс (3) сыграет с Чжу Линь, Полина Кудерметова (4) — Тамарой Корпач.

Анастасия Захарова (8) встретится Еной Шибахарой, Анна Блинкова и Алина Корнеева — с квалифаерами или лаки-лузерами.

Турнир стартует 27 октября.

Полная сетка здесь.