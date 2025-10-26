Синнер поблагодарил свою девушку после победы на турнире в Вене. Итальянец встречается с датской моделью

Хасанович сидела рядом с родителями итальянского теннисиста на трибунах в Вене, где сегодня состоялся финал турнира ATP 500.
Синнер после победы над Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5) в финальном матче поблагодарил свою девушку.
«Всем, кто здесь — моей семье, моей девушке, друзьям и всей команде, которая смотрит из дома, — большое спасибо за поддержку», — сказал 24-летний Синнер во время церемонии награждения.
Победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде ранее был в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Хасанович встречалась с Миком Шумахером — сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
