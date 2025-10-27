Ричмонд
Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Париже

Россиянин в двух сетах победил Джейкоба Фирнли.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Джейкоба Фирнли в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером. Рублев прервал серию из пяти поражений. Фирнли пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге Рублев сыграет с американцем Лёнером Тьеном (без номера посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Фирнли 24 года, он располагается на 78-й строчке мирового рейтинга. На счету спортсмена нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема британец не проходил дальше третьего круга.

Соревнование в Париже относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
