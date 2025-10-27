Ричмонд
Димитров провел и выиграл первый матч за 3,5 месяца

Болгарин обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге в Париже — 7:6 (5), 6:1.

Источник: Спортс"

Димитров не играл с «Уимблдона» из-за частичного разрыва грудной мышцы. Он получил травму в матче четвертого круга против Янника Синнера.

Дальше Димитров сыграет с Даниилом Медведевым или Хауме Муньяром.

