Рублев о выгорании: «20 с лишним лет без остановок впахивать… Это просто уже перенасыщение»

На старте он обыграл Джейкоба Фернли 6:1, 6:4.

Источник: Спортс"

— Только вчера мы с тобой говорили про выгорание, и сегодня — такая уверенная победа. Что произошло за ночь?

— Да ничего не произошло. Выгорание никуда не делось. Просто сегодня все сложилось, получилось играть в теннис — и все.

— Но эта победа придаст тебе уверенности и сил в дальнейшем?

— Здесь дело не в уверенности и не в силах. Одно дело, как бы… В общем, мне просто нужно отдохнуть. Потому что слишком много — 20 с лишним лет без остановок впахивать… Тут не в уверенности дело, просто нужно отдохнуть, и тогда все с уверенностью будет нормально. Это просто уже перенасыщение.

Выиграю здесь еще пару матчей — ну супер. Но глобально это ничего не изменит. Мне все равно нужно отдохнуть, чтобы не провалиться в следующем сезоне, — сказал Рублев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.