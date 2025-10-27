Рублев о выгорании: «20 с лишним лет без остановок впахивать… Это просто уже перенасыщение»

— Только вчера мы с тобой говорили про выгорание, и сегодня — такая уверенная победа. Что произошло за ночь?
— Да ничего не произошло. Выгорание никуда не делось. Просто сегодня все сложилось, получилось играть в теннис — и все.
— Но эта победа придаст тебе уверенности и сил в дальнейшем?
— Здесь дело не в уверенности и не в силах. Одно дело, как бы… В общем, мне просто нужно отдохнуть. Потому что слишком много — 20 с лишним лет без остановок впахивать… Тут не в уверенности дело, просто нужно отдохнуть, и тогда все с уверенностью будет нормально. Это просто уже перенасыщение.
Выиграю здесь еще пару матчей — ну супер. Но глобально это ничего не изменит. Мне все равно нужно отдохнуть, чтобы не провалиться в следующем сезоне, — сказал Рублев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.