Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Синнер обыграл Бергса и прошел в третий круг «Мастерса» в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Бергс располагается на 41-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 27 минут.

В третьем круге Синнер сыграет с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Черундоло.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше