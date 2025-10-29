Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Бергс располагается на 41-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 27 минут.
В третьем круге Синнер сыграет с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Черундоло.
