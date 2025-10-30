Ричмонд
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

В третьем круге российский теннисист победил итальянца Лоренцо Сонего.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером. Сонего выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (3) и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (15).

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Сонего 30 лет, он располагается на 45-й позиции в мировом рейтинге. В его активе четыре титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Соревнование в Париже относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является Зверев.

