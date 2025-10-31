Синнер о том, что может стать первым после «Мастерса» в Париже: «Сейчас я не думаю о рейтинге»

— Сейчас я не думаю о рейтинге. Все это — просто следствие того, как я играю. Мы идем день за днем. Каждый матч — это новое испытание, сегодня было одно из самых трудных, и я рад, что справился. Что будет, то будет. Но в целом выйти в полуфинал Парижа в конце такого длинного сезона, после всех тех замечательных результатов, — это здорово. Я никогда не воспринимаю успехи как что-то само собой разумеющееся. Рад быть в этой позиции.