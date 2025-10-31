Синнер о том, что может стать первым после «Мастерса» в Париже: «Сейчас я не думаю о рейтинге»

— Очень рад. Это действительно тяжелый матч — понимал это еще до выхода на корт. Против такого соперника сложно контролировать игру — у него потрясающая подача. Но я чувствовал, что хорошо принимаю, и с задней линии тоже действовал надежно и агрессивно. Очень доволен тем, как сегодня сыграл. Посмотрим, что будет дальше. Завтра будет физически сложный матч — посмотрим, как буду себя чувствовать. Сегодняшний день получился отличным, я доволен.
— Сейчас многое стоит на кону — борьба за первую строчку рейтинга, приближается Турин. Что для тебя значит выход в полуфинал Парижа?
— Сейчас я не думаю о рейтинге. Все это — просто следствие того, как я играю. Мы идем день за днем. Каждый матч — это новое испытание, сегодня было одно из самых трудных, и я рад, что справился. Что будет, то будет. Но в целом выйти в полуфинал Парижа в конце такого длинного сезона, после всех тех замечательных результатов, — это здорово. Я никогда не воспринимаю успехи как что-то само собой разумеющееся. Рад быть в этой позиции.
Завтра очень важный день, с нетерпением жду матча. Публика здесь потрясающая — она заряжает нас по полной, независимо от того, кто играет. Посмотрим, что будет завтра, — сказал Синнер в интервью на корте.