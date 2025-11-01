Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев впервые за 5 матчей проиграл Звереву

Он уступил действующему чемпиону Александру Звереву 6:2, 3:6, 6:7 (5). Медведев впервые за пять матчей проиграл Звереву, но продолжает лидировать в личке 14:8.

Источник: Спортс"

Немец третий раз в сезоне и 23-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Зверев трижды доходил до этой стадии в Париже. Его лучший результат — титул в 2024-м.

В целом Зверев 78-й раз вышел в полуфинал ATP. Из действующих игроков больше только у Новака Джоковича.

Дальше немец сыграет с Янником Синнером (4:4 в личных встречах).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше