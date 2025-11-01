Медведев впервые за 5 матчей проиграл Звереву

Немец третий раз в сезоне и 23-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».
Зверев трижды доходил до этой стадии в Париже. Его лучший результат — титул в 2024-м.
В целом Зверев 78-й раз вышел в полуфинал ATP. Из действующих игроков больше только у Новака Джоковича.
Дальше немец сыграет с Янником Синнером (4:4 в личных встречах).
