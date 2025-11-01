Медведев потерял шансы отобраться на итоговый

Чтобы сохранить шансы, Музетти нужно, чтобы Оже-Альяссим проиграл в полуфинале или финале Парижа. Канадец, в свою очередь, гарантирует себе место на итоговом, если выиграет титул. Выход в финал также позволит ему обойти Музетти и стать восьмым в гонке. Бублику для продолжения борьбы необходимо выиграть турнир.