Медведев потерял шансы отобраться на итоговый

Это стало известно после поражения россиянина от Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Источник: Спортс"

Теперь за последнюю путевку в Турин продолжают бороться Лоренцо Музетти (3685 очков в чемпионской гонке), Феликс Оже-Альяссим (3595) и Александр Бублик (2870).

Чтобы сохранить шансы, Музетти нужно, чтобы Оже-Альяссим проиграл в полуфинале или финале Парижа. Канадец, в свою очередь, гарантирует себе место на итоговом, если выиграет титул. Выход в финал также позволит ему обойти Музетти и стать восьмым в гонке. Бублику для продолжения борьбы необходимо выиграть турнир.

На следующей неделе Оже-Альяссим и Бублик выступят в Меце, а Музетти — в Афинах.