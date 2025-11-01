Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев после победы над Медведевым в Париже: «Даниил — мой криптонит, я не люблю с ним играть»

Он победил Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (5), отыграв два матчбола в решающем сете. Зверев обыграл россиянина впервые за пять матчей.

Источник: Спортс"

"Больше всего я доволен тем, как отыграл матчболы — тем, что продолжал действовать смело и в ключевые моменты сам выиграл матч. В начале я чувствовал, что играю хорошо, но с тактической точки зрения — очень глупо. Я чувствовал удары, понимал, что могу перевернуть игру, потому что мяч ложился отлично, но, повторюсь, играл очень глупо. Затем я немного изменил тактику и сделал брейк.

Даниил — мой криптонит, я не люблю с ним играть (смеется). Последние пару лет он меня постоянно обыгрывал. Поэтому я очень доволен победой. С Янником [Синнером] у нас был фантастический матч в прошлое воскресенье, я рад снова с ним встретиться. Надеюсь, получится отличный поединок", — сказал Зверев в интервью на корте.

Сегодня Зверев встретится с Синнером в полуфинале «Мастерса». На прошлой неделе он проиграл итальянцу титульный матч на пятисотнике в Вене — 6:3, 3:6, 5:7.

Эх, Медведев проиграл веселую зарубу Звереву. Упустил 2 матчбола.