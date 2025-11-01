Зверев после победы над Медведевым в Париже: «Даниил — мой криптонит, я не люблю с ним играть»

"Больше всего я доволен тем, как отыграл матчболы — тем, что продолжал действовать смело и в ключевые моменты сам выиграл матч. В начале я чувствовал, что играю хорошо, но с тактической точки зрения — очень глупо. Я чувствовал удары, понимал, что могу перевернуть игру, потому что мяч ложился отлично, но, повторюсь, играл очень глупо. Затем я немного изменил тактику и сделал брейк.