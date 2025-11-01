Теннисист Даниил Медведев снялся с турнира в Меце

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. 19 октября 2025 года в Астане теннисист завоевал свой первый титул с 2023 года. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.