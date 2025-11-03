Синнер спустя два месяца вновь возглавил рейтинг ATP

На прошедшей неделе Синнер выиграл «Мастерс» в Париже. На его счету 11 500 очков. Он обошел Карлоса Алькараса (11 250), который проиграл во втором круге турнира. Испанец был первой ракеткой мира с 8 сентября после победы на Открытом чемпионате США. До этого на лидирующей позиции рейтинга ATP на протяжении 65 недели подряд находился Синнер.