Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер спустя два месяца вновь возглавил рейтинг ATP

Итальянец сместил с первого места испанца Карлоса Алькараса.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер вновь стал лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Синнер выиграл «Мастерс» в Париже. На его счету 11 500 очков. Он обошел Карлоса Алькараса (11 250), который проиграл во втором круге турнира. Испанец был первой ракеткой мира с 8 сентября после победы на Открытом чемпионате США. До этого на лидирующей позиции рейтинга ATP на протяжении 65 недели подряд находился Синнер.

Тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев (5 560). Лучшим из россиян является Даниил Медведев, располагающийся на 12-й позиции (2 960). Андрей Рублев занимает 16-ю строчку (2 560), Карен Хачанов — 18-ю (2 320).

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше