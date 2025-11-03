Кудерметова одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Кудерметова и Мертенс выступают в группе Мартины Навратиловой. В заключительном матче, который станет решающим для россиянки и бельгийки за выход в полуфинал, они сыграют с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. В первом туре итальянки обыграли Мухаммад и Схюрс (6:3, 6:3), во втором — уступили Остапенко и Се Шувэй (3:6, 4:6).