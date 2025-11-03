Ричмонд
Кудерметова одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Россиянка и бельгийка Элизе Мертенс победили американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс.

Источник: Reuters

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс во втором матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 10:6 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Спортсменки одержали первую победу на текущем турнире, в первом матче группового этапа они уступили латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Су Шувэй (6:1, 5:7, 5:10).

Кудерметова и Мертенс выступают в группе Мартины Навратиловой. В заключительном матче, который станет решающим для россиянки и бельгийки за выход в полуфинал, они сыграют с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. В первом туре итальянки обыграли Мухаммад и Схюрс (6:3, 6:3), во втором — уступили Остапенко и Се Шувэй (3:6, 4:6).

В полуфинал выйдут две лучшие пары каждой группы. Турнир завершится 8 ноября.