Андреева и Шнайдер не сыграют в полуфинале Итогового турнира WTA

Россиянки потерпели два поражения на групповом этапе.

Источник: Reuters

ТАСС, 4 ноября. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили венгерке Тимее Бабош и бразильянке Луизе Стефани в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 2:6, 10:7 в пользу Бабош и Стефани. Спортсменки выступают в группе Лизель Хубер, в которую также попали чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.

Андреева и Шнайдер лишились шансов на выход в полуфинал турнира. В первом матче россиянки уступили Дабровски и Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7), в заключительном туре они сыграют с Синяковой и Таунсенд, которые выиграли оба стартовых матча. В другом матче Дабровски и Рутлифф сыграют с Бабош и Стефани. Таким образом, у одной из пар будет две победы, что не позволит Андреевой и Шнайдер попасть в полуфинал.

В ½ финала выйдут две лучшие пары каждой группы. Турнир завершится 8 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
