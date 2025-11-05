Андреева и Шнайдер не сыграют в полуфинале Итогового турнира WTA

Андреева и Шнайдер лишились шансов на выход в полуфинал турнира. В первом матче россиянки уступили Дабровски и Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7), в заключительном туре они сыграют с Синяковой и Таунсенд, которые выиграли оба стартовых матча. В другом матче Дабровски и Рутлифф сыграют с Бабош и Стефани. Таким образом, у одной из пар будет две победы, что не позволит Андреевой и Шнайдер попасть в полуфинал.