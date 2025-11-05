Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко — первая теннисистка с 2013 года, выигравшая более 60 матчей за сезон в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира Арина Соболенко, на групповом этапе WTA Finals обыгравшая Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:3), одержала 10-ю победу на итоговых.

Белоруска стала второй действующей теннисисткой после Иги Швентек, достигшей этой отметки.

Кроме того, Соболенко оформила 61-ю победу сезона в статусе № 1 мирового рейтинга — лучший показатель со времен Серены Уильямс в 2013 году (66).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше