Соболенко — первая теннисистка с 2013 года, выигравшая более 60 матчей за сезон в статусе первой ракетки мира

Белоруска стала второй действующей теннисисткой после Иги Швентек, достигшей этой отметки.
Кроме того, Соболенко оформила 61-ю победу сезона в статусе № 1 мирового рейтинга — лучший показатель со времен Серены Уильямс в 2013 году (66).
