Анисимова о камбэке в матче со Швентек: «Мама все время говорит мне: “Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь”

«Это забавно — мама все время говорит мне: “Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь”. И я действительно прокручивала в голове ее слова по ходу матча. Когда проводишь столько матчей, даже не замечаешь статистику.
Сегодня против Иги было невероятно тяжело, но, честно говоря, я наслаждалась игрой. Я знала, что будет настоящая битва, и просто сказала себе: «Наслаждайся вызовом». Думаю, сегодня мне это удалось", — сказала Анисимова в интервью на корте.
Аманда Анисимова вдохновляет.