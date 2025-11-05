Ричмонд
Анисимова о камбэке в матче со Швентек: «Мама все время говорит мне: “Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь”

Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы над Игой Швентек в решающем матче группового этапа WTA Finals — 6:7 (3), 6:4, 6:2. Американка вышла в полуфинал дебютного итогового.

«Это забавно — мама все время говорит мне: “Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь”. И я действительно прокручивала в голове ее слова по ходу матча. Когда проводишь столько матчей, даже не замечаешь статистику.

Сегодня против Иги было невероятно тяжело, но, честно говоря, я наслаждалась игрой. Я знала, что будет настоящая битва, и просто сказала себе: «Наслаждайся вызовом». Думаю, сегодня мне это удалось", — сказала Анисимова в интервью на корте.

Аманда Анисимова вдохновляет.