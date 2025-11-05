Швентек впервые за 4 года проиграла два матча подряд

Полька впервые за четыре года проиграла два матча подряд. Во втором туре она уступила Елене Рыбакиной (6:3, 1:6, 0:6).
Ранее Швентек никогда не проигрывала в двух матчах подряд, в которых брала первый сет. Швентек не смогла выйти.
Ига Швентек уступила Аманде Анисимовой в третьем туре группового этапа итогового турнира WTA — 7:6 (3), 4:6, 2:6. Она заняла третье место в группе и вылетела с турнира.
