Швентек после поражения от Анисимовой на итоговом: «Может, это карма, ведь я слишком много выигрывала в прошлом году»

Так что я не совсем понимаю, почему не смогла выйти из группы. Может, я слишком много выигрывала в прошлом году, и это просто карма. Раньше, когда я вкладывала столько эмоций и усилий, это всегда приносило результат. Посмотрим, будет ли так и дальше, если продолжу работать в том же духе, — сказала Швентек в интервью на корте.