Итоги подведут по-новому

В том, что Пегула решила свою задачу очень легко, не было ничего удивительного. Победа над Гауфф в первом туре и качественный теннис, показанный во втором, пусть и проигранном, матче против Соболенко, говорили о том, что пятая ракетка мира находится в хорошей форме. К тому же в пяти предыдущих встречах с Паолини она ни разу не проиграла. Вот и на этот раз все закончилось в ее пользу всего за 63 минуты — 6:2, 6:3.