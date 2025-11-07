Ричмонд
Соболенко обошла Швентек по количеству побед над топ-10

Арина Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира Итогового турнира WTA. В третьем туре группового этапа она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф — 7:6 (5), 6:2.

Источник: Спортс"

Белоруска 54-й раз обыграла соперницу из топ-10. По количеству побед над десяткой она обошла Игу Швентек (53). С момента ее дебюта в туре в 2017-м никто чаще не обыгрывал теннисисток топ-10.

Бриллианты Соболенко: гвозди, пантеры, инициал бойфренда и золотая ракетка.

