Соболенко обошла Швентек по количеству побед над топ-10

Белоруска 54-й раз обыграла соперницу из топ-10. По количеству побед над десяткой она обошла Игу Швентек (53). С момента ее дебюта в туре в 2017-м никто чаще не обыгрывал теннисисток топ-10.
Бриллианты Соболенко: гвозди, пантеры, инициал бойфренда и золотая ракетка.
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше