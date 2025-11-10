Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АТР

Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Зверева, который является третьей ракеткой мира. Шелтон располагается на шестой строчке рейтинга АТР. Игроки провели на корте 1 час 33 минуты.
В другом матче квартета первая ракетка мира итальянец Янник Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (8).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является Синнер.
