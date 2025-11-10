Ричмонд
Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АТР

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в первом матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.

Источник: Reuters

Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Зверева, который является третьей ракеткой мира. Шелтон располагается на шестой строчке рейтинга АТР. Игроки провели на корте 1 час 33 минуты.

В другом матче квартета первая ракетка мира итальянец Янник Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (8).

Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является Синнер.

