Заменивший Джоковича теннисист проиграл Фрицу на Итоговом турнире ATP

Музетти проиграл Фрицу со счетом 3:6, 4:6. Итальянец впервые попал на Итоговый турнир после отказа Джоковича, который получил травму.

Источник: Getty Images

Итальянец Лоренцо Музетти проиграл дебютный матч на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Музетти, девятая ракетка мира, уступил американцу Тейлору Фрицу (шестой) со счетом 3:6, 4:6. Соперники встретились в шестой раз с 2022 года, у каждого по три победы.

В этой же группе выступают испанец Карлос Алькарас (1-й) и австралиец Алекс де Минаур (7-й).

23-летний Музетти проводит лучший сезон в своей карьере, он дошел до финалов турниров в Монте-Карло, Чэнду и Афинах. Несмотря на проигрыш Новаку Джоковичу в финале в Афинах, Музетти все же попал на турнир в Турине, поскольку серб снялся из-за травмы.

У Фрица в этом году две победы на турнирах ATP, в прошлом году он дошел в Турине до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

