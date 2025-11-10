Заменивший Джоковича теннисист проиграл Фрицу на Итоговом турнире ATP

23-летний Музетти проводит лучший сезон в своей карьере, он дошел до финалов турниров в Монте-Карло, Чэнду и Афинах. Несмотря на проигрыш Новаку Джоковичу в финале в Афинах, Музетти все же попал на турнир в Турине, поскольку серб снялся из-за травмы.