Синнер одержал 11-ю победу подряд

Янник одержал 11-ю победу подряд — он не проигрывает со старта турнира в Вене.
Кроме того, итальянец победил соперника из первой десятки 55-й раз в карьере и 15-й в сезоне. Он обошел Карлоса Алькараса (14) по этому показателю.
В целом Синнер одержал 54-ю победу в этом году. Его баланс — 54:6. Янник выиграл 68 из последних 74 матчей.
Дальше в группе ему предстоит встретится с Беном Шелтоном и Александром Зверевым.
