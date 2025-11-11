Синнер о травме Оже-Альяссима: «Желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности»

— Нужно сохранять стабильность и баланс как в игровом, так и в психологическом плане. Формат немного отличается, но в то же время дает преимущества, если правильно ими пользоваться. Даже если не хочется выигрывать [из-за травмы соперника], если шанс появляется, нужно его использовать. Когда ведешь по сетам и видишь, что соперник испытывает проблемы, ситуация меняется — особенно когда играешь против такого мощного подающего, как Феликс, в закрытом помещении. Нужно быть очень аккуратным. Но, как я уже сказал, это неприятно. У Феликса в последнее время было много тяжелых травм. Мы все желаем ему только добра, — сказал Синнер в интервью на корте.