Синнер о травме Оже-Альяссима: «Желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности»

Янник Синнер прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в первом туре итогового турнира в Турине. Итальянец выиграл со счетом 7:5, 6:1.

Источник: Спортс"

Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.

— Янник, как вы оцените матч?

— Это был очень тяжелый матч вплоть до счета 6:5. У меня были моменты, когда можно было сделать брейк, но он подавал действительно здорово. Я лишь один раз ошибся на приеме — такое бывает. Он играл очень агрессивно, и я рад, что смог пройти это непростое испытание. В таком формате первая победа особенно важна, так что я очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Также надеюсь, что у Феликса ничего серьезного — желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности.

— Насколько было сложно оставаться в матче ментально?

— Нужно сохранять стабильность и баланс как в игровом, так и в психологическом плане. Формат немного отличается, но в то же время дает преимущества, если правильно ими пользоваться. Даже если не хочется выигрывать [из-за травмы соперника], если шанс появляется, нужно его использовать. Когда ведешь по сетам и видишь, что соперник испытывает проблемы, ситуация меняется — особенно когда играешь против такого мощного подающего, как Феликс, в закрытом помещении. Нужно быть очень аккуратным. Но, как я уже сказал, это неприятно. У Феликса в последнее время было много тяжелых травм. Мы все желаем ему только добра, — сказал Синнер в интервью на корте.

