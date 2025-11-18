Экс-четвертая ракетка мира Панатта: «Синнер немного похож на Холанда. Иногда он кажется роботом»

16 ноября Синнер победил Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
"Синнер — человек, пусть даже иногда он кажется немного роботом. Мне кажется, он немного похож на Холанда.
В остальном финал Итогового турнира был замечательным матчем, который показал, на что способны два сильнейших игрока тура.
Алькарас — более талантливый, изобретательный и импровизированный игрок, но против прагматичного и ментально сильного Синнера, которому удалось одержать победу во всех важных моментах, мало что можно было сделать.
Матч был очень равным. Стоит отметить, что Янник выиграл, не проиграв ни гейма, ни сета: это действительно показывает, что у него есть дополнительные возможности", — сказал Панатта в интервью Rai 1 HD.
Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту».