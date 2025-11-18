Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Берреттини о возможном праздновании победы в Кубке Дэвиса: «Я бы вряд ли побрился налысо, но можно было бы покраситься»

Участники Кубка Дэвиса поделились тем, как бы они отпраздновали победу в Кубке Дэвиса.

Маттео Берреттини (Италия): «У меня уже есть татуировка после прошлого года, так что насчет татуировки… (смеется) Может, сделаю вторую. Я бы вряд ли побрился налысо, но… Покраситься? Может быть, может быть. Так можно сделать».

Франсиско Серундоло (Аргентина): «Мы ни о чем не договаривались, но, конечно, если мы выиграем Кубок Дэвиса, то устроим большую вечеринку в Буэнос-Айресе».

Филип Мизолич (Австрия): «Мы немного это обсуждали, в том числе идею сбрить волосы или сделать татуировки, но если мы что-то сделаем, то это будет что-то веселое».

Зизу Бергс (Бельгия): «У нас есть договоренность, что если мы выиграем Кубок Дэвиса, то мы с Рафаэлем [Коллиньоном] сделаем татуировки. Но помимо этого у нас так много вариантов внутри команды, как можно было бы отпраздновать, что мы просто выберем один из них. Гарантирую, что если мы выиграем, то это будет что-то очень-очень смешное».

Иржи Лехечка (Чехия): «Мы подумаем об этом, когда оно случится. Но пока мы сконцентрированы на следующем матче».

Артур Риндеркнеш (Франция): «Пока мы не обсуждали. Мы сделаем это, когда приблизимся к трофею».

Хауме Муньяр (Испания): «Ничего особенного, но у нас с парой людей из команды есть особенное воспоминание о том, как мы выбрили число один [на виске]. Мы сделали так, когда выиграли юниорский Кубок Дэвиса. Почему бы и нет?».

Янник Ганфманн (Германия): «Мы ничего не планировали. Может, нам стоило это сделать, чтобы нам было, чего ждать с нетерпением. Думаю, нам с командой надо это обсудить».