Шарапова назвала победу, которую может сравнить с титулом на «Уимблдоне»

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Она выиграла «Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос»-2012, 2014.
«Победа на “Ролан Гаррос” в 2012 году, благодаря которой я оформила карьерный “Большой шлем” (в финале россиянка обыграла Сару Эррани со счетом 6:3, 6:2 — Спортс»").
Я не ожидала, что так сильно почувствую значимость этой победы, но это было потрясающе: покрытие было очень тяжелым для игры и показывало все мои слабые стороны. Играть перед тысячами зрителей и суметь прямо на их глазах превратить свое слабое место в одно из преимуществ — это действительно сильно", — сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.
Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.