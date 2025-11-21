Ричмонд
Шарапова назвала победу, которую может сравнить с титулом на «Уимблдоне»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что может сравниться с ее первым титулом на турнирах «Большого шлема».

Источник: Спортс"

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Она выиграла «Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос»-2012, 2014.

«Победа на “Ролан Гаррос” в 2012 году, благодаря которой я оформила карьерный “Большой шлем” (в финале россиянка обыграла Сару Эррани со счетом 6:3, 6:2 — Спортс»").

Я не ожидала, что так сильно почувствую значимость этой победы, но это было потрясающе: покрытие было очень тяжелым для игры и показывало все мои слабые стороны. Играть перед тысячами зрителей и суметь прямо на их глазах превратить свое слабое место в одно из преимуществ — это действительно сильно", — сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.

Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.

Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше