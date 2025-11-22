Борис Беккер: «Кто мы такие, чтобы указывать Джоковичу, когда закончить карьеру?»

Ранее 38-летний серб заявил, что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе.
«Он очень важен для тенниса. Он подает пример и показывает молодым игрокам, какой уровень самоотдачи нужен, чтобы подняться на вершину и на ней удерживаться. Он все еще гонится за 25-м титулом “Большого шлема” — в этом году дошел до полуфиналов всех четырех, выиграл два турнира ATP.
Кто мы такие, чтобы указывать Новаку, когда ему остановиться? На днях слышал, что он хочет сыграть в Лос-Анджелесе. Пусть играет. Он нужен теннису".
Джоковичу не надоело обижать молодых — отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир).