Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борис Беккер: «Кто мы такие, чтобы указывать Джоковичу, когда закончить карьеру?»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал высказывания о том, что Новаку Джоковичу пора закончить карьеру.

Источник: Спортс"

Ранее 38-летний серб заявил, что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе.

«Он очень важен для тенниса. Он подает пример и показывает молодым игрокам, какой уровень самоотдачи нужен, чтобы подняться на вершину и на ней удерживаться. Он все еще гонится за 25-м титулом “Большого шлема” — в этом году дошел до полуфиналов всех четырех, выиграл два турнира ATP.

Кто мы такие, чтобы указывать Новаку, когда ему остановиться? На днях слышал, что он хочет сыграть в Лос-Анджелесе. Пусть играет. Он нужен теннису".

Джоковичу не надоело обижать молодых — отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир).