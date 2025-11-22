Пюц о форматах Кубка Дэвиса: «Это вопрос предпочтений. Команде Германии больше нравятся матчи дома и на выезде»

— Сейчас все еще обсуждают то, как Кубок Дэвиса будет выглядеть в будущем: с дополнительной неделей игр дома и на выезде или как сейчас. Какой вариант для вас предпочтительнее?
— С одной стороны, сейчас все ощущается иначе. С другой — мы профессиональные теннисисты, и мы не можем переживать из-за недель. В каком-то смысле это все и не сильно отличается от того, что это неделя в нашем календаре, когда мы не дома.
Это вопрос предпочтений. Кому-то больше нравится играть дома и на выезде, кому-то — групповую стадию, как раньше.
Но мнение Саши [Зверева], которые он много раз высказывал, думаю, отражает общее мнение команды. Нам больше нравятся матчи дома и на выезде, потому что это ближе к традиционному Кубку Дэвиса.
Но это, опять же, неделя в календаре. Может быть, нам хотелось бы иметь этот формат. Как они это будут реализовывать в долгосрочной перспективе, как они это будут поддерживать — это все намного выше нашего уровня. Мы поедем туда, куда нам скажут, — сказал Пюц на пресс-конференции.