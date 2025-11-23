Коболли о победе над Муньяром: «Я сам не знаю, как сегодня выиграл. Даже не понимаю, где нахожусь»

"Это чувство невозможно описать. Просто невозможно. Я так много об этом мечтал. Сегодня я сыграл потрясающий матч. Даже сам не понимаю, как выиграл. Матч был тяжелым, Хауме выступил отлично. Мы не могли проиграть ради нашей страны. Даже если матч тяжелый, это опыт. Я не знаю, что я сегодня сделал. Даже не понимаю, где нахожусь. Единственное, что знаю — я чемпион мира.