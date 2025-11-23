Феррер о том, что Муньяра освистывали в финале Кубка Дэвиса: «Болельщики вели себя корректно. Нормально, что они поддерживали свою сборную»

С этого года турнир проходит в Болонье. По ходу второго матча итальянские болельщики освистывали Муньяра.
— Что вы советовали Хауме, когда его начали освистывать? Просили сохранять спокойствие?
— Болельщики вели себя корректно, тут не к чему придраться. Нормально, что они поддерживали свою сборную. Я лишь говорил Хауме концентрироваться на себе и ни на что не отвлекаться. Он так и делал. Матч получился отличным и очень близким, все решили мелочи. В концовке Коболли тоже заслужил победу — он был максимально собран и во втором, и в третьем сетах.
Мы должны это принять — таков спорт. И смотреть вперед. Главное, что мы хорошо сыграли в этом году.
— Можете подробнее рассказать, что полезного вы вынесли из этой недели?
— Сложно все перечислить. Главное, что вся команда поддерживала друг друга на протяжении всей недели. Атмосфера была прекрасной, работать с ними легко. Уверен, в следующем году они будут еще сильнее.
После матча я сказал ребятам, что они должны гордиться собой. Сейчас им нужно отдохнуть. Играть за сборную всегда тяжело. Но мои ребята — настоящие бойцы. Мне повезло, что у меня такие сильные игроки, — сказал Феррер на пресс-конференции.