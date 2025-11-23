Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Феррер о том, что Муньяра освистывали в финале Кубка Дэвиса: «Болельщики вели себя корректно. Нормально, что они поддерживали свою сборную»

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал поражение от Италии в финале Кубка Дэвиса. Пабло Каррено-Буста уступил Маттео Берреттини — 3:6, 4:6, а Хауме Муньяр проиграл Флавио Коболли — 6:1, 6:7 (5), 5:7.

Источник: Спортс"

С этого года турнир проходит в Болонье. По ходу второго матча итальянские болельщики освистывали Муньяра.

— Что вы советовали Хауме, когда его начали освистывать? Просили сохранять спокойствие?

— Болельщики вели себя корректно, тут не к чему придраться. Нормально, что они поддерживали свою сборную. Я лишь говорил Хауме концентрироваться на себе и ни на что не отвлекаться. Он так и делал. Матч получился отличным и очень близким, все решили мелочи. В концовке Коболли тоже заслужил победу — он был максимально собран и во втором, и в третьем сетах.

Мы должны это принять — таков спорт. И смотреть вперед. Главное, что мы хорошо сыграли в этом году.

— Можете подробнее рассказать, что полезного вы вынесли из этой недели?

— Сложно все перечислить. Главное, что вся команда поддерживала друг друга на протяжении всей недели. Атмосфера была прекрасной, работать с ними легко. Уверен, в следующем году они будут еще сильнее.

После матча я сказал ребятам, что они должны гордиться собой. Сейчас им нужно отдохнуть. Играть за сборную всегда тяжело. Но мои ребята — настоящие бойцы. Мне повезло, что у меня такие сильные игроки, — сказал Феррер на пресс-конференции.