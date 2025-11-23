Феррер о том, что Муньяра освистывали в финале Кубка Дэвиса: «Болельщики вели себя корректно. Нормально, что они поддерживали свою сборную»

— Болельщики вели себя корректно, тут не к чему придраться. Нормально, что они поддерживали свою сборную. Я лишь говорил Хауме концентрироваться на себе и ни на что не отвлекаться. Он так и делал. Матч получился отличным и очень близким, все решили мелочи. В концовке Коболли тоже заслужил победу — он был максимально собран и во втором, и в третьем сетах.