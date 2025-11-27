Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фабио Фоньини: «Кубок Дэвиса потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Но для них этот турнир никогда не будет приоритетным»

Фабио Фоньини высказался об отсутствии Карлоса Алькараса и Янника Синнера на прошедшем Кубке Дэвиса.

Источник: Спортс"

"Они его переделали — говорят, что в худшую сторону. Я согласен. Топ-игроки просят проводить Кубок Дэвиса раз в два года — насчет этого я не знаю, что думать.

Конечно, турнир потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Там не было громких имен — из топ-10 играл только Зверев. Для Кубка Дэвиса это нехорошо. Его должны пересмотреть. Но, конечно, этот турнир никогда не будет приоритетным для Янника и Карлоса".

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше