Фабио Фоньини: «Кубок Дэвиса потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Но для них этот турнир никогда не будет приоритетным»

"Они его переделали — говорят, что в худшую сторону. Я согласен. Топ-игроки просят проводить Кубок Дэвиса раз в два года — насчет этого я не знаю, что думать.
Конечно, турнир потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Там не было громких имен — из топ-10 играл только Зверев. Для Кубка Дэвиса это нехорошо. Его должны пересмотреть. Но, конечно, этот турнир никогда не будет приоритетным для Янника и Карлоса".
