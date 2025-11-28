Ричмонд
Шамиль Тарпищев: «Отношения с МОК становятся лучше»

Президент ФТР и член МОК Шамиль Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри.

Источник: Спортс"

«Давайте не будем загадывать, — сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, может ли ближайший исполком МОК в декабре вернуть ОКР полноценный статус. — Контакт с МОК, конечно, есть. Я больше всех в МОК бываю, у меня будет встреча с президентом. Подождать еще надо, но вообще становятся лучше [отношения с МОК]», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Шарапова — медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории.

