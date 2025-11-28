«Не имею морального права пропускать». Бублик — о выставочном турнире в Санкт-Петербурге

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему согласился приехать на выставочный турнир в Санкт-Петербурге.
«Мне не нужна мотивация, чтобы приезжать в родной город, играть перед своими людьми, болельщиками, на глазах которых я вырос. Для меня нахождение здесь — возвращение в детство. Я вырос на этих кортах, сыграл первый турнир ATP. Это шаг в детство и самые приятные воспоминания, поэтому я такие вещи просто не имею морального права пропускать».
Также его спросили, не хочет ли он стать «королем грунта» в 2026 году.
«Да, наверное, нет. У меня нет каких-то королевских замашек, и пытаться стать королем какого-то покрытия или чего-то еще мне абсолютно неинтересно. Было бы неплохо просто хорошо играть в теннис, показывать результат и, самое главное, получать от этого удовольствие. Потому что король ты или не король — если удовольствия нет, какая разница?» — цитирует Бублика GoTennis.ru.
«Трофеи Северной Пальмиры» пройдут