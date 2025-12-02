Алькарас о карьерном Большом шлеме: «Просто хочу закрыть эту главу. Постараюсь сделать это уже в следующем году»

Думаю, предстоящий Australian Open станет для меня чем-то особенным. Это моя первая большая цель. Когда я начинаю предсезонку и определяю, над чем хочу работать и чего хочу добиться, Australian Open неизменно в этом списке. Это первый или второй турнир сезона, и он всегда был для меня важнейшим шагом на пути к карьерному или календарному Большому шлему.