Алькарас о карьерном Большом шлеме: «Просто хочу закрыть эту главу. Постараюсь сделать это уже в следующем году»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что мечтает выиграть Australian Open и собрать карьерный Большой шлем.

Источник: Спортс"

Алькарас никогда не проходил дальше четвертьфинала в Мельбурне. Если испанец выиграет там в 2026 году, то станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.

«Моя ключевая цель — выиграть как можно больше турниров “Большого шлема”. Это главное, к чему я стремлюсь.

Думаю, предстоящий Australian Open станет для меня чем-то особенным. Это моя первая большая цель. Когда я начинаю предсезонку и определяю, над чем хочу работать и чего хочу добиться, Australian Open неизменно в этом списке. Это первый или второй турнир сезона, и он всегда был для меня важнейшим шагом на пути к карьерному или календарному Большому шлему.

Я просто хочу закрыть эту главу. Конечно, постараюсь сделать это уже в следующем году. Если не получится — буду пытаться через год, через два, через три".

Также испанец высказался о соперничестве с Янником Синнером, который выиграл два последних Australian Open.

«Я очень благодарен нашему соперничеству. Оно заставляет меня выкладываться на 100% на каждой тренировке, каждый день. Уровень, которого я должен достигать и который мне нужно постоянно повышать, чтобы обыгрывать Янника, — невероятно высок».

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам».

