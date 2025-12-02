Алькарас о карьерном Большом шлеме: «Просто хочу закрыть эту главу. Постараюсь сделать это уже в следующем году»

Алькарас никогда не проходил дальше четвертьфинала в Мельбурне. Если испанец выиграет там в 2026 году, то станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.
«Моя ключевая цель — выиграть как можно больше турниров “Большого шлема”. Это главное, к чему я стремлюсь.
Думаю, предстоящий Australian Open станет для меня чем-то особенным. Это моя первая большая цель. Когда я начинаю предсезонку и определяю, над чем хочу работать и чего хочу добиться, Australian Open неизменно в этом списке. Это первый или второй турнир сезона, и он всегда был для меня важнейшим шагом на пути к карьерному или календарному Большому шлему.
Я просто хочу закрыть эту главу. Конечно, постараюсь сделать это уже в следующем году. Если не получится — буду пытаться через год, через два, через три".
Также испанец высказался о соперничестве с Янником Синнером, который выиграл два последних Australian Open.
«Я очень благодарен нашему соперничеству. Оно заставляет меня выкладываться на 100% на каждой тренировке, каждый день. Уровень, которого я должен достигать и который мне нужно постоянно повышать, чтобы обыгрывать Янника, — невероятно высок».
