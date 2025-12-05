Ричмонд
Рублев и Рууд вместе потренировались в Лондоне

16-я ракетка мира Андрей Рублев и 12-я ракетка мира Каспер Рууд провели совместную тренировку перед стартом итогового выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown.

Источник: Спортс"

Сегодня в Лондоне начнется групповой этап: Рублев встретится с Томашем Махачем, Рууд — с Франсиско Серундоло.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
