Вероника Кудерметова: «Овечкин — легенда, ни с кем не сравним. Я люблю хоккей, поддерживаю “Ак Барс”

Теннисистка Вероника Кудерметова назвала хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина легендой.

Источник: Спортс"

"Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Поэтому слежу за ним.

У меня нет любимого игрока. Конечно, Александр Овечкин — это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю, — это «Ак Барс», — сказала Кудерметова.

