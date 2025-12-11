Вероника Кудерметова: «Овечкин — легенда, ни с кем не сравним. Я люблю хоккей, поддерживаю “Ак Барс”

"Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Поэтому слежу за ним.
У меня нет любимого игрока. Конечно, Александр Овечкин — это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю, — это «Ак Барс», — сказала Кудерметова.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше