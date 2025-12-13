Ричмонд
Шелтон о «Битве полов»: «У Кириоса отобрали главное оружие — первую подачу. Ему будет тяжело»

Девятая ракетка мира Бен Шелтон высказался о выставочном матче Арины Соболенко и Ника Кириоса, который пройдет в Дубае 28 декабря.

Источник: Спортс"

«Я был с ними обоими на прошлых выходных (на Atlanta Cup — Спортс»"), и Кириосу будет тяжело. Насколько я понимаю, у него корт примерно на 9% меньше. У него только одна подача, тогда как у нее — две. И, разумеется, сейчас она лучшая теннисистка в мире.

Она очень сильна на задней линии, а у него отобрали главное оружие — первую подачу. Так что, думаю, матч получится интересным. Это точно то, что я хотел бы посмотреть".

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
