Шелтон о «Битве полов»: «У Кириоса отобрали главное оружие — первую подачу. Ему будет тяжело»

«Я был с ними обоими на прошлых выходных (на Atlanta Cup — Спортс»"), и Кириосу будет тяжело. Насколько я понимаю, у него корт примерно на 9% меньше. У него только одна подача, тогда как у нее — две. И, разумеется, сейчас она лучшая теннисистка в мире.
Она очень сильна на задней линии, а у него отобрали главное оружие — первую подачу. Так что, думаю, матч получится интересным. Это точно то, что я хотел бы посмотреть".
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?
